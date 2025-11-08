Današnja cena Aston Martin Cognizant Fan Token

Današnja cena kriptovalute Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) v živo je $ 0.13184, s spremembo 4.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AM v USD je $ 0.13184 na AM.

Kriptovaluta Aston Martin Cognizant Fan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 365,761, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.77M AM. V zadnjih 24 urah se je AM trgovalo med $ 0.122614 (najnižje) in $ 0.132535 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 12.06, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017613.

V kratkoročni uspešnosti se je AM premaknil +0.34% v zadnji uri in -6.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Tržna kapitalizacija $ 365.76K$ 365.76K $ 365.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Zaloga v obtoku 2.77M 2.77M 2.77M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

