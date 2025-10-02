Tokenomika Astheria (HERIA)
Tokenomika in analiza cen Astheria (HERIA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Astheria (HERIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Astheria (HERIA)
The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA
Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow.
This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!
Tokenomika Astheria (HERIA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Astheria (HERIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HERIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HERIA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HERIA, raziščite ceno žetona HERIA v živo!
Napoved cene HERIA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HERIA? Naša stran za napovedovanje cen HERIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
