Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Astheria (HERIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!

Zdaj, ko razumete tokenomiko HERIA, raziščite ceno žetona HERIA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HERIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Astheria (HERIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HERIA? Naša stran za napovedovanje cen HERIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

