Tokenomika Aster Staked USDF (ASUSDF)

Odkrijte ključne vpoglede v Aster Staked USDF (ASUSDF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:48:47 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Aster Staked USDF (ASUSDF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aster Staked USDF (ASUSDF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 26.46M
Skupna ponudba:
$ 25.41M
Razpoložljivi obtok:
$ 25.41M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 26.46M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.044
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.990153
Trenutna cena:
$ 1.041
Informacije o Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Uradna spletna stran:
https://www.asterdex.com/en/earn
Bela knjiga:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Tokenomika Aster Staked USDF (ASUSDF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Aster Staked USDF (ASUSDF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ASUSDF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASUSDF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASUSDF, raziščite ceno žetona ASUSDF v živo!

Napoved cene ASUSDF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASUSDF? Naša stran za napovedovanje cen ASUSDF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

