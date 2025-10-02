Tokenomika Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Odkrijte ključne vpoglede v Aster Staked CAKE (ASCAKE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:50:28 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aster Staked CAKE (ASCAKE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 218.41K
Skupna ponudba:
$ 77.74K
Razpoložljivi obtok:
$ 77.74K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 218.41K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.41
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.25
Trenutna cena:
$ 2.81
Informacije o Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.

Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

Uradna spletna stran:
https://www.asterdex.com/en/earn
Bela knjiga:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Tokenomika Aster Staked CAKE (ASCAKE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Aster Staked CAKE (ASCAKE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ASCAKE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASCAKE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASCAKE, raziščite ceno žetona ASCAKE v živo!

Napoved cene ASCAKE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASCAKE? Naša stran za napovedovanje cen ASCAKE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

