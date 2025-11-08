Današnja cena Assteroid

Današnja cena kriptovalute Assteroid (ASSTEROID) v živo je $ 0.00155658, s spremembo 18.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASSTEROID v USD je $ 0.00155658 na ASSTEROID.

Kriptovaluta Assteroid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 164,245, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ASSTEROID. V zadnjih 24 urah se je ASSTEROID trgovalo med $ 0.00129319 (najnižje) in $ 0.00181447 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00437272, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00087925.

V kratkoročni uspešnosti se je ASSTEROID premaknil -5.23% v zadnji uri in -27.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Assteroid (ASSTEROID)

Tržna kapitalizacija $ 164.25K$ 164.25K $ 164.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 164.25K$ 164.25K $ 164.25K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Assteroid je $ 164.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ASSTEROID je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 164.25K.