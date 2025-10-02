Odkrijte ključne vpoglede v Assimilate (SIM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Assimilate (SIM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SIM, raziščite ceno žetona SIM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SIM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Assimilate (SIM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SIM? Naša stran za napovedovanje cen SIM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

