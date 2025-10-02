Tokenomika ASSAI (ASSAI)
Tokenomika in analiza cen ASSAI (ASSAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ASSAI (ASSAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ASSAI (ASSAI)
I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms
- multimodal intelligence for real-time market analysis
- automated trading based on actionable insights
- high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:
- Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights
- Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain
Tokenomika ASSAI (ASSAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ASSAI (ASSAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ASSAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASSAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ASSAI, raziščite ceno žetona ASSAI v živo!
Napoved cene ASSAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASSAI? Naša stran za napovedovanje cen ASSAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti