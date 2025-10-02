Odkrijte ključne vpoglede v ASSAI (ASSAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ASSAI (ASSAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms - multimodal intelligence for real-time market analysis - automated trading based on actionable insights - high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging: - Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights - Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASSAI, raziščite ceno žetona ASSAI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ASSAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ASSAI (ASSAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASSAI? Naša stran za napovedovanje cen ASSAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.