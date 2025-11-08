Današnja cena ask the Sandwich by Virtuals

Današnja cena kriptovalute ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) v živo je $ 0.0000322, s spremembo 6.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SANWCH v USD je $ 0.0000322 na SANWCH.

Kriptovaluta ask the Sandwich by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,183, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.44M SANWCH. V zadnjih 24 urah se je SANWCH trgovalo med $ 0.00002989 (najnižje) in $ 0.00003459 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00007472, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001659.

V kratkoročni uspešnosti se je SANWCH premaknil +0.92% v zadnji uri in -21.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Tržna kapitalizacija $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Zaloga v obtoku 999.44M 999.44M 999.44M Skupna ponudba 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

