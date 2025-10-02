Odkrijte ključne vpoglede v AshSwap (ASH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can:

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ASH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AshSwap (ASH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

