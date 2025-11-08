Današnja cena Aryoshin

Današnja cena kriptovalute Aryoshin (ARY) v živo je --, s spremembo 7.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARY v USD je -- na ARY.

Kriptovaluta Aryoshin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,958.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 980.80B ARY. V zadnjih 24 urah se je ARY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ARY premaknil +0.13% v zadnji uri in -19.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aryoshin (ARY)

Tržna kapitalizacija $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Zaloga v obtoku 980.80B 980.80B 980.80B Skupna ponudba 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

