Tokenomika Artificial Isle Clams (CLAMS)
Tokenomika in analiza cen Artificial Isle Clams (CLAMS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Artificial Isle Clams (CLAMS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Artificial Isle Clams (CLAMS)
Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams.
Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced.
Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality
Tokenomika Artificial Isle Clams (CLAMS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Artificial Isle Clams (CLAMS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CLAMS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLAMS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene CLAMS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLAMS? Naša stran za napovedovanje cen CLAMS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
