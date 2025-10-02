Odkrijte ključne vpoglede v ArthSwap (ARSW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ArthSwap (ARSW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARSW, raziščite ceno žetona ARSW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ARSW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ArthSwap (ARSW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ARSW? Naša stran za napovedovanje cen ARSW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

