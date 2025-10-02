Odkrijte ključne vpoglede v Arizona Iced Tea (99CENTS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arizona Iced Tea (99CENTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Arizonaicedtea (99cents) is inspired from a famous beverage brand which we used to enjoy in our childhood remembering its memories that created so many joyful moments across our generations. The token is deployed on Solana network along with the support and backing from huge network of whales. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and first beverage inspired token to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 99CENTS, raziščite ceno žetona 99CENTS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov 99CENTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Arizona Iced Tea (99CENTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 99CENTS? Naša stran za napovedovanje cen 99CENTS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

