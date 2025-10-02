Tokenomika Arizona Iced Tea (99CENTS)
Arizonaicedtea (99cents) is inspired from a famous beverage brand which we used to enjoy in our childhood remembering its memories that created so many joyful moments across our generations. The token is deployed on Solana network along with the support and backing from huge network of whales. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and first beverage inspired token to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch.
Tokenomika Arizona Iced Tea (99CENTS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Arizona Iced Tea (99CENTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov 99CENTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 99CENTS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko 99CENTS, raziščite ceno žetona 99CENTS v živo!
Napoved cene 99CENTS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 99CENTS? Naša stran za napovedovanje cen 99CENTS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
