Odkrijte ključne vpoglede v Arise Chikun (CHIKUN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arise Chikun (CHIKUN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Chikun became tired of being the mascot of a stablecoin, so it decided to take matters in to its own hands by igniting a community-driven token that holds no intrinsic value.

Originating from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force," the phrase "ARISE CHIKUN" gained widespread recognition within the trollbox of btc-e, a renowned cryptocurrency exchange known for producing legendary figures. Quickly becoming a prominent figure in the Litecoin community.

"Arise Chikun" is a community-driven cryptocurrency token that draws its inspiration from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force." The phrase "ARISE CHIKUN" gained significant recognition within the trollbox of btc-e, a well-known cryptocurrency exchange with a history of producing legendary figures.

"Arise Chikun" is a community-driven cryptocurrency token that draws its inspiration from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force." The phrase "ARISE CHIKUN" gained significant recognition within the trollbox of btc-e, a well-known cryptocurrency exchange with a history of producing legendary figures. Originating from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force," the phrase "ARISE CHIKUN" gained widespread recognition within the trollbox of btc-e, a renowned cryptocurrency exchange known for producing legendary figures. Quickly becoming a prominent figure in the Litecoin community. The Chikun became tired of being the mascot of a stablecoin, so it decided to take matters in to its own hands by igniting a community-driven token that holds no intrinsic value.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHIKUN, raziščite ceno žetona CHIKUN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CHIKUN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Arise Chikun (CHIKUN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHIKUN? Naša stran za napovedovanje cen CHIKUN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.