Tokenomika Arise Chikun (CHIKUN)
Tokenomika in analiza cen Arise Chikun (CHIKUN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arise Chikun (CHIKUN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Arise Chikun (CHIKUN)
"Arise Chikun" is a community-driven cryptocurrency token that draws its inspiration from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force." The phrase "ARISE CHIKUN" gained significant recognition within the trollbox of btc-e, a well-known cryptocurrency exchange with a history of producing legendary figures.
Originating from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force," the phrase "ARISE CHIKUN" gained widespread recognition within the trollbox of btc-e, a renowned cryptocurrency exchange known for producing legendary figures. Quickly becoming a prominent figure in the Litecoin community.
The Chikun became tired of being the mascot of a stablecoin, so it decided to take matters in to its own hands by igniting a community-driven token that holds no intrinsic value.
Tokenomika Arise Chikun (CHIKUN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Arise Chikun (CHIKUN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHIKUN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHIKUN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHIKUN, raziščite ceno žetona CHIKUN v živo!
Napoved cene CHIKUN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHIKUN? Naša stran za napovedovanje cen CHIKUN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
