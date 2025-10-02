Tokenomika Arise Chikun (CHIKUN)

Tokenomika Arise Chikun (CHIKUN)

Odkrijte ključne vpoglede v Arise Chikun (CHIKUN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:36:09 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Arise Chikun (CHIKUN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arise Chikun (CHIKUN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 47.01K
$ 47.01K$ 47.01K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00460533
$ 0.00460533$ 0.00460533
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Arise Chikun (CHIKUN)

"Arise Chikun" is a community-driven cryptocurrency token that draws its inspiration from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force." The phrase "ARISE CHIKUN" gained significant recognition within the trollbox of btc-e, a well-known cryptocurrency exchange with a history of producing legendary figures.

Originating from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force," the phrase "ARISE CHIKUN" gained widespread recognition within the trollbox of btc-e, a renowned cryptocurrency exchange known for producing legendary figures. Quickly becoming a prominent figure in the Litecoin community.

The Chikun became tired of being the mascot of a stablecoin, so it decided to take matters in to its own hands by igniting a community-driven token that holds no intrinsic value.

Uradna spletna stran:
https://www.chikun.vip/

Tokenomika Arise Chikun (CHIKUN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Arise Chikun (CHIKUN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CHIKUN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHIKUN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHIKUN, raziščite ceno žetona CHIKUN v živo!

Napoved cene CHIKUN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHIKUN? Naša stran za napovedovanje cen CHIKUN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti