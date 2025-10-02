Odkrijte ključne vpoglede v Arianee (ARIA20), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARIA20, raziščite ceno žetona ARIA20 v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ARIA20, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Arianee (ARIA20) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ARIA20? Naša stran za napovedovanje cen ARIA20 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

