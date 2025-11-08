Današnja cena Aria Premier Launch

Današnja cena kriptovalute Aria Premier Launch (APL) v živo je $ 0.785933, s spremembo 2.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APL v USD je $ 0.785933 na APL.

Kriptovaluta Aria Premier Launch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,495,626, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.81M APL. V zadnjih 24 urah se je APL trgovalo med $ 0.783241 (najnižje) in $ 0.805466 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.782058.

V kratkoročni uspešnosti se je APL premaknil -0.03% v zadnji uri in -15.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aria Premier Launch (APL)

Tržna kapitalizacija $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M Zaloga v obtoku 10.81M 10.81M 10.81M Skupna ponudba 10,809,603.23751636 10,809,603.23751636 10,809,603.23751636

