Tokenomika aRIA Currency (RIA)
Tokenomika in analiza cen aRIA Currency (RIA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za aRIA Currency (RIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o aRIA Currency (RIA)
Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards.
Tokenomika aRIA Currency (RIA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike aRIA Currency (RIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RIA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RIA, raziščite ceno žetona RIA v živo!
Napoved cene RIA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RIA? Naša stran za napovedovanje cen RIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
