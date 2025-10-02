Tokenomika Ari10 (ARI10)

Odkrijte ključne vpoglede v Ari10 (ARI10), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:35:47 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ari10 (ARI10)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ari10 (ARI10), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 556.67M
$ 556.67M$ 556.67M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 451.31K
$ 451.31K$ 451.31K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.187433
$ 0.187433$ 0.187433
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00081073
$ 0.00081073$ 0.00081073

Informacije o Ari10 (ARI10)

We are Ari10. The team of highly qualified specialists that builds bridges to the new financial world. We have been delivering value since 2017.

When the market requires a solution, we provide one!

This simple philosophy allows us to create a comprehensive portfolio of crypto services that keeps growing, like Bitcoin in a boom.

Uradna spletna stran:
https://ari10.com/

Tokenomika Ari10 (ARI10): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ari10 (ARI10) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ARI10, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ARI10.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARI10, raziščite ceno žetona ARI10 v živo!

Napoved cene ARI10

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ARI10? Naša stran za napovedovanje cen ARI10 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

