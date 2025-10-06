Današnja cena Archie the Cigar Poodle v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen ARCHIE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen ARCHIE.Današnja cena Archie the Cigar Poodle v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen ARCHIE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen ARCHIE.

Archie the Cigar Poodle Cena (ARCHIE)

Cena 1 ARCHIE v USD v živo:

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:35:51 (UTC+8)

Informacije o ceni Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je ARCHIE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ARCHIE v vseh časov je $ 0, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost ARCHIE se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh 0.00%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

--
----

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

976.74M
976.74M 976.74M

976,735,590.642499
976,735,590.642499 976,735,590.642499

Trenutna tržna kapitalizacija Archie the Cigar Poodle je $ 16.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ARCHIE je 976.74M, skupna ponudba pa znaša 976735590.642499. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.28K.

Zgodovina cen Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) v USD

Danes je bila sprememba cene Archie the Cigar Poodle v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Archie the Cigar Poodle v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Archie the Cigar Poodle v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Archie the Cigar Poodle v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0+15.11%
60 dni$ 0-17.23%
90 dni$ 0--

Kaj je Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Uradna spletna stran

Napoved cene Archie the Cigar Poodle (USD)

Koliko bo Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Archie the Cigar Poodle.

Preverite napoved cene Archie the Cigar Poodle zdaj!

ARCHIE v lokalne valute

Tokenomika Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Z razumevanjem tokenomike Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko ARCHIE zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Koliko je danes vreden Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)?
Cena ARCHIE v živo v USD je 0 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena ARCHIE v USD?
Trenutna cena ARCHIE v USD je $ 0. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Archie the Cigar Poodle?
Tržna kapitalizacija za ARCHIE je $ 16.28K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok ARCHIE?
Razpoložljivi obtok ARCHIE je 976.74M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini ARCHIE?
ARCHIE je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena ARCHIE vseh časov (ATL)?
ARCHIE vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja ARCHIE?
24-urni volumen trgovanja v živo za ARCHIE je -- USD.
Bo ARCHIE zrasel?
Cena ARCHIE se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen ARCHIE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:35:51 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.