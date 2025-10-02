Tokenomika ArcherSwap Hunter (HUNT)
Tokenomika in analiza cen ArcherSwap Hunter (HUNT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ArcherSwap Hunter (HUNT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ArcherSwap Hunter (HUNT)
What is the project about?
$HUNT is a next-generation CORE reward token on the Core Chain ecosystem.
What makes your project unique?
2% of every transaction made with the $HUNT tokens, goes back to holders of $HUNT in Core Chain rewards.
History of your project.
ArcherSwap brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad).
What’s next for your project?
IBOs and Lending
What can your token be used for?
CORE rebases and staking on pool
Tokenomika ArcherSwap Hunter (HUNT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ArcherSwap Hunter (HUNT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HUNT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HUNT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HUNT, raziščite ceno žetona HUNT v živo!
Napoved cene HUNT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HUNT? Naša stran za napovedovanje cen HUNT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
