Odkrijte ključne vpoglede v ArcherSwap Hunter (HUNT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ArcherSwap Hunter (HUNT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

What is the project about? $HUNT is a next-generation CORE reward token on the Core Chain ecosystem. What makes your project unique? 2% of every transaction made with the $HUNT tokens, goes back to holders of $HUNT in Core Chain rewards. History of your project. ArcherSwap brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). What’s next for your project? IBOs and Lending What can your token be used for? CORE rebases and staking on pool

Zdaj, ko razumete tokenomiko HUNT, raziščite ceno žetona HUNT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HUNT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ArcherSwap Hunter (HUNT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HUNT? Naša stran za napovedovanje cen HUNT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.