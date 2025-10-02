Odkrijte ključne vpoglede v Archerswap BOW (BOW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Archerswap BOW (BOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We decided to be unique on Core chain, a new Potential Chain for Degens to ape in this blockchain, Core Chain is also the lowest transaction fees among all EVM blockchains.

ArcherSwap is a crypto world for users to trade, earn, and game. It's the best choice for projects on Core Chain with features including AMM, NFT, and GameFi.

What is the project about? ArcherSwap is a crypto world for users to trade, earn, and game. It's the best choice for projects on Core Chain with features including AMM, NFT, and GameFi. What makes your project unique? It brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). Also, you will get free BOW by trade mining. History of your project. We decided to be unique on Core chain, a new Potential Chain for Degens to ape in this blockchain, Core Chain is also the lowest transaction fees among all EVM blockchains. What’s next for your project? We have a roadmap: https://docs.archerswap.finance/products-and-features-guide/roadmap What can your token be used for? Farming, Staking your reward token with your personal choice through $xBOW, Whitelist snapshot through holding $xBOW during snapshots periods collateral and more utility coming along ArcherSwap Development.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BOW, raziščite ceno žetona BOW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Archerswap BOW (BOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BOW? Naša stran za napovedovanje cen BOW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.