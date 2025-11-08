Današnja cena ArcheriumAi

Današnja cena kriptovalute ArcheriumAi (ARCA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARCA v USD je -- na ARCA.

Kriptovaluta ArcheriumAi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,691.92, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ARCA. V zadnjih 24 urah se je ARCA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01600777, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ARCA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ArcheriumAi (ARCA)

Tržna kapitalizacija $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ArcheriumAi je $ 10.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ARCA je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.69K.