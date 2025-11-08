Arcana Network Cena (XAR)
Današnja cena kriptovalute Arcana Network (XAR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XAR v USD je -- na XAR.
Kriptovaluta Arcana Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 329,600, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 668.03M XAR. V zadnjih 24 urah se je XAR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.52, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je XAR premaknil -- v zadnji uri in -31.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Arcana Network je $ 329.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XAR je 668.03M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 493.39K.
--
--
-31.74%
-31.74%
Danes je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|-24.27%
|60 dni
|$ 0
|-65.93%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Arcana Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
