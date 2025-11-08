Današnja cena Arcana Network

Današnja cena kriptovalute Arcana Network (XAR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XAR v USD je -- na XAR.

Kriptovaluta Arcana Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 329,600, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 668.03M XAR. V zadnjih 24 urah se je XAR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.52, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XAR premaknil -- v zadnji uri in -31.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Arcana Network (XAR)

Tržna kapitalizacija $ 329.60K$ 329.60K $ 329.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 493.39K$ 493.39K $ 493.39K Zaloga v obtoku 668.03M 668.03M 668.03M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Arcana Network je $ 329.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XAR je 668.03M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 493.39K.