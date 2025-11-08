BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Arcana Network v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija XAR je 329,600 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Arcana Network v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija XAR je 329,600 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o XAR

Informacije o ceni XAR

Kaj je XAR

Uradna spletna stran XAR

Tokenomika XAR

Napoved cen XAR

Arcana Network Logotip

Arcana Network Cena (XAR)

Nerazporejeno

Cena 1 XAR v USD v živo:

$0.00049339
$0.00049339$0.00049339
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Arcana Network (XAR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:45:49 (UTC+8)

Današnja cena Arcana Network

Današnja cena kriptovalute Arcana Network (XAR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XAR v USD je -- na XAR.

Kriptovaluta Arcana Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 329,600, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 668.03M XAR. V zadnjih 24 urah se je XAR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.52, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XAR premaknil -- v zadnji uri in -31.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Arcana Network (XAR)

$ 329.60K
$ 329.60K$ 329.60K

--
----

$ 493.39K
$ 493.39K$ 493.39K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Arcana Network je $ 329.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XAR je 668.03M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 493.39K.

Zgodovina cene Arcana Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-31.74%

-31.74%

Zgodovina cen Arcana Network (XAR) v USD

Danes je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Arcana Network v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-24.27%
60 dni$ 0-65.93%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Arcana Network

Napoved cene Arcana Network (XAR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XAR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Arcana Network (XAR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Arcana Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

