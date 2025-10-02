Tokenomika Arbus (ARBUS)

Tokenomika Arbus (ARBUS)

Odkrijte ključne vpoglede v Arbus (ARBUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Arbus (ARBUS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arbus (ARBUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.03M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 566.66M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.81M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02271455
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00107399
Trenutna cena:
$ 0.00181063
Informacije o Arbus (ARBUS)

Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.

Uradna spletna stran:
https://arbus.ai/

Tokenomika Arbus (ARBUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Arbus (ARBUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ARBUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ARBUS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARBUS, raziščite ceno žetona ARBUS v živo!

Napoved cene ARBUS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ARBUS? Naša stran za napovedovanje cen ARBUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

