Artura is Bitcoin’s fastest perp DEX, designed to capture emerging narratives and unlock billions in untapped BTC liquidity. Built on a synthetic asset model, Artura delivers instant listings, 150x leverage, and low slippage execution while giving traders full custody, no KYC, and no withdrawal limits. Artura is Bitcoin’s fastest perp DEX, designed to capture emerging narratives and unlock billions in untapped BTC liquidity. Built on a synthetic asset model, Artura delivers instant listings, 150x leverage, and low slippage execution while giving traders full custody, no KYC, and no withdrawal limits.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ARA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ARA (ARA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

