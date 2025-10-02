Odkrijte ključne vpoglede v Aquathecoin (AQUA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aquathecoin (AQUA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AQUA, raziščite ceno žetona AQUA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AQUA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Aquathecoin (AQUA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AQUA? Naša stran za napovedovanje cen AQUA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

