Tokenomika Aquathecoin (AQUA)
Tokenomika in analiza cen Aquathecoin (AQUA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aquathecoin (AQUA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Aquathecoin (AQUA)
The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water.
Tokenomika Aquathecoin (AQUA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Aquathecoin (AQUA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AQUA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AQUA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AQUA, raziščite ceno žetona AQUA v živo!
Napoved cene AQUA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AQUA? Naša stran za napovedovanje cen AQUA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
