Današnja cena Aptos Futures

Današnja cena kriptovalute Aptos Futures (APF) v živo je --, s spremembo 5.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APF v USD je -- na APF.

Kriptovaluta Aptos Futures je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,965.24, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 851.89M APF. V zadnjih 24 urah se je APF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je APF premaknil +0.35% v zadnji uri in -16.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aptos Futures (APF)

Tržna kapitalizacija $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Zaloga v obtoku 851.89M 851.89M 851.89M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

