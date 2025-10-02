Raziščite tokenomiko April (APRIL) na MEXC. Spoznajte skupno ponudbo žetonov APRIL, distribucijo žetonov, tržno vrednost, volumen trgovanja in še več. Bodite posodobljeni s podatki v realnem času! Raziščite tokenomiko April (APRIL) na MEXC. Spoznajte skupno ponudbo žetonov APRIL, distribucijo žetonov, tržno vrednost, volumen trgovanja in še več. Bodite posodobljeni s podatki v realnem času!

Tržna kapitalizacija: $ 51.12K $ 51.12K $ 51.12K Skupna ponudba: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Razpoložljivi obtok: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 59.94K $ 59.94K $ 59.94K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00024639 $ 0.00024639 $ 0.00024639 Trenutna cena: $ 0.0004797 $ 0.0004797 $ 0.0004797 Preberite več o ceni April (APRIL) Kupite APRIL zdaj! Informacije o April (APRIL) Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. Uradna spletna stran: https://apriloracle.com Tokenomika April (APRIL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike April (APRIL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov APRIL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov APRIL. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. 