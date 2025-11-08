Današnja cena APO

Današnja cena kriptovalute APO (APO) v živo je $ 0.173988, s spremembo 12.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APO v USD je $ 0.173988 na APO.

Kriptovaluta APO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 170,577, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 980.44K APO. V zadnjih 24 urah se je APO trgovalo med $ 0.152879 (najnižje) in $ 0.175316 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.222348, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.068552.

V kratkoročni uspešnosti se je APO premaknil -0.75% v zadnji uri in +2.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije APO (APO)

Tržna kapitalizacija $ 170.58K$ 170.58K $ 170.58K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.80M$ 34.80M $ 34.80M Zaloga v obtoku 980.44K 980.44K 980.44K Skupna ponudba 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

