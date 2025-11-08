BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Apillon v živo je 0.00248129 USD. Tržna kapitalizacija NCTR je 103,770 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NCTR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Apillon Logotip

Apillon Cena (NCTR)

Cena 1 NCTR v USD v živo:

$0.00248129
+2.30%1D
Apillon (NCTR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:29:18 (UTC+8)

Današnja cena Apillon

Današnja cena kriptovalute Apillon (NCTR) v živo je $ 0.00248129, s spremembo 2.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NCTR v USD je $ 0.00248129 na NCTR.

Kriptovaluta Apillon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,770, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41.82M NCTR. V zadnjih 24 urah se je NCTR trgovalo med $ 0.00236641 (najnižje) in $ 0.00248129 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04553041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00191951.

V kratkoročni uspešnosti se je NCTR premaknil -- v zadnji uri in -34.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Apillon (NCTR)

$ 103.77K
--
$ 372.19K
41.82M
150,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Apillon je $ 103.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NCTR je 41.82M, skupna ponudba pa znaša 150000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 372.19K.

Zgodovina cene Apillon, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00236641
24H Nizka
$ 0.00248129
24H Visoka

$ 0.00236641
$ 0.00248129
$ 0.04553041
$ 0.00191951
+2.36%

-34.45%

-34.45%

Zgodovina cen Apillon (NCTR) v USD

Danes je bila sprememba cene Apillon v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Apillon v USD $ -0.0008550334.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Apillon v USD $ -0.0007802346.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Apillon v USD $ -0.0026946379237352275.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.36%
30 dni$ -0.0008550334-34.45%
60 dni$ -0.0007802346-31.44%
90 dni$ -0.0026946379237352275-52.06%

Napoved cene za kriptovaluto Apillon

Napoved cene Apillon (NCTR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NCTR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Apillon (NCTR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Apillon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Apillon v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NCTR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Apillon.

Kaj je Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Apillon

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Apillon?
Če bi kriptovaluta Apillon rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Apillon.
Pomembne panožne novosti Apillon (NCTR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

