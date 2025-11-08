Današnja cena Apillon

Današnja cena kriptovalute Apillon (NCTR) v živo je $ 0.00248129, s spremembo 2.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NCTR v USD je $ 0.00248129 na NCTR.

Kriptovaluta Apillon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,770, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41.82M NCTR. V zadnjih 24 urah se je NCTR trgovalo med $ 0.00236641 (najnižje) in $ 0.00248129 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04553041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00191951.

V kratkoročni uspešnosti se je NCTR premaknil -- v zadnji uri in -34.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Apillon (NCTR)

Tržna kapitalizacija $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 372.19K$ 372.19K $ 372.19K Zaloga v obtoku 41.82M 41.82M 41.82M Skupna ponudba 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

