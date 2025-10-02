Tokenomika Apexrom (APR)

Tokenomika Apexrom (APR)

Odkrijte ključne vpoglede v Apexrom (APR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Apexrom (APR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Apexrom (APR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 45.93K
Skupna ponudba:
$ 969.97M
Razpoložljivi obtok:
$ 454.58M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 98.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00123536
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00010103
Informacije o Apexrom (APR)

APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy

Uradna spletna stran:
https://www.apexrom.com/
Bela knjiga:
https://www.apexrom.com/en/white-paper

Tokenomika Apexrom (APR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Apexrom (APR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov APR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov APR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko APR, raziščite ceno žetona APR v živo!

Napoved cene APR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal APR? Naša stran za napovedovanje cen APR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

