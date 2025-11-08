Današnja cena ApeStrategy

Današnja cena kriptovalute ApeStrategy (APESTR) v živo je $ 0.0020065, s spremembo 6.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APESTR v USD je $ 0.0020065 na APESTR.

Kriptovaluta ApeStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,947,779, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 969.86M APESTR. V zadnjih 24 urah se je APESTR trgovalo med $ 0.00184089 (najnižje) in $ 0.00202236 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0246464, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00159545.

V kratkoročni uspešnosti se je APESTR premaknil -0.51% v zadnji uri in -31.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ApeStrategy (APESTR)

Tržna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Zaloga v obtoku 969.86M 969.86M 969.86M Skupna ponudba 969,857,778.2415434 969,857,778.2415434 969,857,778.2415434

Trenutna tržna kapitalizacija ApeStrategy je $ 1.95M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba APESTR je 969.86M, skupna ponudba pa znaša 969857778.2415434. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.95M.