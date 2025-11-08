Današnja cena Anzens USDA

Današnja cena kriptovalute Anzens USDA (USDA) v živo je $ 1.013, s spremembo 1.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDA v USD je $ 1.013 na USDA.

Kriptovaluta Anzens USDA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,217,883, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.08M USDA. V zadnjih 24 urah se je USDA trgovalo med $ 0.997204 (najnižje) in $ 1.053 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.529751.

V kratkoročni uspešnosti se je USDA premaknil +1.01% v zadnji uri in -2.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Anzens USDA (USDA)

Tržna kapitalizacija $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Zaloga v obtoku 10.08M 10.08M 10.08M Skupna ponudba 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

Trenutna tržna kapitalizacija Anzens USDA je $ 10.22M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDA je 10.08M, skupna ponudba pa znaša 10081677.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.22M.