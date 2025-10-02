Tokenomika Anyswap (ANY)
Tokenomika in analiza cen Anyswap (ANY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Anyswap (ANY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Anyswap (ANY)
Anyswap is a fully decentralized cross chain swap protocol, based on Fusion DCRM technology, with automated pricing and liquidity system. Anyswap enables swaps between any coins on any blockchain which uses ECDSA or EdDSA as signature algorithm, including BTC, ETH, USDT, XRP, LTC, FSN, etc.
Tokenomika Anyswap (ANY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Anyswap (ANY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ANY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ANY, raziščite ceno žetona ANY v živo!
Napoved cene ANY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANY? Naša stran za napovedovanje cen ANY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
