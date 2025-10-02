Odkrijte ključne vpoglede v Anyswap (ANY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Anyswap (ANY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Anyswap is a fully decentralized cross chain swap protocol, based on Fusion DCRM technology, with automated pricing and liquidity system. Anyswap enables swaps between any coins on any blockchain which uses ECDSA or EdDSA as signature algorithm, including BTC, ETH, USDT, XRP, LTC, FSN, etc.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ANY, raziščite ceno žetona ANY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ANY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Anyswap (ANY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANY? Naša stran za napovedovanje cen ANY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

