Današnja cena Anthropic PreStocks

Današnja cena kriptovalute Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) v živo je $ 214.14, s spremembo 3.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANTHROPIC v USD je $ 214.14 na ANTHROPIC.

Kriptovaluta Anthropic PreStocks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,066,398, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.98K ANTHROPIC. V zadnjih 24 urah se je ANTHROPIC trgovalo med $ 203.22 (najnižje) in $ 220.41 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 220.41, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 124.62.

V kratkoročni uspešnosti se je ANTHROPIC premaknil -0.79% v zadnji uri in +13.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Tržna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Zaloga v obtoku 4.98K 4.98K 4.98K Skupna ponudba 4,979.994379665 4,979.994379665 4,979.994379665

Trenutna tržna kapitalizacija Anthropic PreStocks je $ 1.07M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANTHROPIC je 4.98K, skupna ponudba pa znaša 4979.994379665. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.07M.