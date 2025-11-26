Kaj je ANTS

Tokenomika in analiza cen ANT COLONY (ANTS) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ANT COLONY (ANTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 8.85K Skupna ponudba: $ 999.10M Razpoložljivi obtok: $ 999.10M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 8.85K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0019544 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 Trenutna cena: $ 0

Informacije o ANT COLONY (ANTS) Uradna spletna stran: https://pump.fun/coin/7VnT8zHzorYS92snKC4CZU2veigEVnVVBSxTw7G1pump

Tokenomika ANT COLONY (ANTS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike ANT COLONY (ANTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ANTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANTS. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ANTS, raziščite ceno žetona ANTS v živo!

