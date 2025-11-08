Današnja cena ANT COLONY

Današnja cena kriptovalute ANT COLONY (ANTS) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANTS v USD je -- na ANTS.

Kriptovaluta ANT COLONY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,841.78, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.10M ANTS. V zadnjih 24 urah se je ANTS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0019544, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ANTS premaknil -- v zadnji uri in -15.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ANT COLONY (ANTS)

Tržna kapitalizacija $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Zaloga v obtoku 999.10M 999.10M 999.10M Skupna ponudba 999,101,776.34436 999,101,776.34436 999,101,776.34436

