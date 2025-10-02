Odkrijte ključne vpoglede v Anju (ANJU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Anju (ANJU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.

Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ANJU, raziščite ceno žetona ANJU v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ANJU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Anju (ANJU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANJU? Naša stran za napovedovanje cen ANJU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.