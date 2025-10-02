Tokenomika Anju (ANJU)
Tokenomika in analiza cen Anju (ANJU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Anju (ANJU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Anju (ANJU)
Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.
Tokenomika Anju (ANJU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Anju (ANJU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ANJU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANJU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ANJU, raziščite ceno žetona ANJU v živo!
Napoved cene ANJU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANJU? Naša stran za napovedovanje cen ANJU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti