Današnja cena ANGL TOKEN v živo je 0.00335815 USD. Spremljajte posodobitve cen ANGL v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen ANGL.

ANGL TOKEN Cena (ANGL)

Cena 1 ANGL v USD v živo:

$0.00336424
$0.00336424$0.00336424
-11.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:35:37 (UTC+8)

Informacije o ceni ANGL TOKEN (ANGL) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00335514
$ 0.00335514$ 0.00335514
24H Nizka
$ 0.00383102
$ 0.00383102$ 0.00383102
24H Visoka

$ 0.00335514
$ 0.00335514$ 0.00335514

$ 0.00383102
$ 0.00383102$ 0.00383102

$ 0.01037575
$ 0.01037575$ 0.01037575

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-11.27%

-5.60%

-5.60%

Cena ANGL TOKEN (ANGL) v realnem času je $0.00335815. V zadnjih 24 urah se je ANGL trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00335514 in najvišjo vrednostjo $ 0.00383102, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ANGL v vseh časov je $ 0.01037575, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost ANGL se je v zadnji uri spremenila za -0.00%, v 24 urah -11.27% in v 7 dneh -5.60%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije ANGL TOKEN (ANGL)

$ 723.36K
$ 723.36K$ 723.36K

--
----

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ANGL TOKEN je $ 723.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANGL je 215.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.36M.

Zgodovina cen ANGL TOKEN (ANGL) v USD

Danes je bila sprememba cene ANGL TOKEN v USD $ -0.000426606948329547.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ANGL TOKEN v USD $ -0.0002532595.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ANGL TOKEN v USD $ -0.0008136968.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ANGL TOKEN v USD $ -0.002496832363322291.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000426606948329547-11.27%
30 dni$ -0.0002532595-7.54%
60 dni$ -0.0008136968-24.23%
90 dni$ -0.002496832363322291-42.64%

Kaj je ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir ANGL TOKEN (ANGL)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Napoved cene ANGL TOKEN (USD)

Koliko bo ANGL TOKEN (ANGL) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v ANGL TOKEN (ANGL) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za ANGL TOKEN.

Preverite napoved cene ANGL TOKEN zdaj!

ANGL v lokalne valute

Tokenomika ANGL TOKEN (ANGL)

Z razumevanjem tokenomike ANGL TOKEN (ANGL) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko ANGL zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o ANGL TOKEN (ANGL)

Koliko je danes vreden ANGL TOKEN (ANGL)?
Cena ANGL v živo v USD je 0.00335815 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena ANGL v USD?
Trenutna cena ANGL v USD je $ 0.00335815. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe ANGL TOKEN?
Tržna kapitalizacija za ANGL je $ 723.36K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok ANGL?
Razpoložljivi obtok ANGL je 215.00M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini ANGL?
ANGL je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.01037575 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena ANGL vseh časov (ATL)?
ANGL vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja ANGL?
24-urni volumen trgovanja v živo za ANGL je -- USD.
Bo ANGL zrasel?
Cena ANGL se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen ANGL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:35:37 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.