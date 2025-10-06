Informacije o ceni ANGL TOKEN (ANGL) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00335514 $ 0.00335514 $ 0.00335514 24H Nizka $ 0.00383102 $ 0.00383102 $ 0.00383102 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00335514$ 0.00335514 $ 0.00335514 24H Visoka $ 0.00383102$ 0.00383102 $ 0.00383102 Najvišja vseh časov $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) -0.00% Sprememba cene (1D) -11.27% Sprememba cene (7D) -5.60% Sprememba cene (7D) -5.60%

Cena ANGL TOKEN (ANGL) v realnem času je $0.00335815. V zadnjih 24 urah se je ANGL trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00335514 in najvišjo vrednostjo $ 0.00383102, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ANGL v vseh časov je $ 0.01037575, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost ANGL se je v zadnji uri spremenila za -0.00%, v 24 urah -11.27% in v 7 dneh -5.60%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije ANGL TOKEN (ANGL)

Tržna kapitalizacija $ 723.36K$ 723.36K $ 723.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Zaloga v obtoku 215.00M 215.00M 215.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ANGL TOKEN je $ 723.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANGL je 215.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.36M.