Današnja cena Anduril PreStocks

Današnja cena kriptovalute Anduril PreStocks (ANDURIL) v živo je $ 76.44, s spremembo 17.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANDURIL v USD je $ 76.44 na ANDURIL.

Kriptovaluta Anduril PreStocks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 875,110, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.45K ANDURIL. V zadnjih 24 urah se je ANDURIL trgovalo med $ 64.53 (najnižje) in $ 77.98 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 83.74, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 50.57.

V kratkoročni uspešnosti se je ANDURIL premaknil -0.34% v zadnji uri in -2.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Anduril PreStocks (ANDURIL)

Tržna kapitalizacija $ 875.11K$ 875.11K $ 875.11K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 875.11K$ 875.11K $ 875.11K Zaloga v obtoku 11.45K 11.45K 11.45K Skupna ponudba 11,449.875534203 11,449.875534203 11,449.875534203

