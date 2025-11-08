Današnja cena ANALOS

Današnja cena kriptovalute ANALOS (LOS) v živo je --, s spremembo 5.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOS v USD je -- na LOS.

Kriptovaluta ANALOS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 503,613, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.24M LOS. V zadnjih 24 urah se je LOS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00332789, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LOS premaknil -1.29% v zadnji uri in -28.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ANALOS (LOS)

Tržna kapitalizacija $ 503.61K$ 503.61K $ 503.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 503.61K$ 503.61K $ 503.61K Zaloga v obtoku 996.24M 996.24M 996.24M Skupna ponudba 996,236,219.2623174 996,236,219.2623174 996,236,219.2623174

