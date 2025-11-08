Današnja cena amuricah

Današnja cena kriptovalute amuricah (AMURICAH) v živo je --, s spremembo 1.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMURICAH v USD je -- na AMURICAH.

Kriptovaluta amuricah je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,364.13, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.60M AMURICAH. V zadnjih 24 urah se je AMURICAH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AMURICAH premaknil -- v zadnji uri in -15.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije amuricah (AMURICAH)

Tržna kapitalizacija $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Zaloga v obtoku 999.60M 999.60M 999.60M Skupna ponudba 999,598,161.884132 999,598,161.884132 999,598,161.884132

Trenutna tržna kapitalizacija amuricah je $ 9.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AMURICAH je 999.60M, skupna ponudba pa znaša 999598161.884132. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.36K.