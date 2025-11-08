Današnja cena America Party

Današnja cena kriptovalute America Party (AP) v živo je --, s spremembo 2.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AP v USD je -- na AP.

Kriptovaluta America Party je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 661,923, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B AP. V zadnjih 24 urah se je AP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04097033, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AP premaknil -0.03% v zadnji uri in -11.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije America Party (AP)

Tržna kapitalizacija $ 661.92K$ 661.92K $ 661.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 661.92K$ 661.92K $ 661.92K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

