Današnja cena Amber xStock

Današnja cena kriptovalute Amber xStock (AMBRX) v živo je $ 3.49, s spremembo 36.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMBRX v USD je $ 3.49 na AMBRX.

Kriptovaluta Amber xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 358,035, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 102.68K AMBRX. V zadnjih 24 urah se je AMBRX trgovalo med $ 0.995085 (najnižje) in $ 3.54 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.38, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.995085.

V kratkoročni uspešnosti se je AMBRX premaknil -0.03% v zadnji uri in +0.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Amber xStock (AMBRX)

Tržna kapitalizacija $ 358.04K$ 358.04K $ 358.04K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 727.01K$ 727.01K $ 727.01K Zaloga v obtoku 102.68K 102.68K 102.68K Skupna ponudba 208,494.21960462 208,494.21960462 208,494.21960462

