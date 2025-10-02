Tokenomika Amaterasu (AMA)
Tokenomika in analiza cen Amaterasu (AMA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Amaterasu (AMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Amaterasu (AMA)
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
Tokenomika Amaterasu (AMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Amaterasu (AMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AMA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AMA, raziščite ceno žetona AMA v živo!
