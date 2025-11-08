Današnja cena Alvey Chain

Današnja cena kriptovalute Alvey Chain (WALV) v živo je $ 0.0000738, s spremembo 4.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WALV v USD je $ 0.0000738 na WALV.

Kriptovaluta Alvey Chain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,617.81, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 116.77M WALV. V zadnjih 24 urah se je WALV trgovalo med $ 0.00007017 (najnižje) in $ 0.00007488 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.18533, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005537.

V kratkoročni uspešnosti se je WALV premaknil -0.04% v zadnji uri in -23.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Alvey Chain (WALV)

Tržna kapitalizacija $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K Zaloga v obtoku 116.77M 116.77M 116.77M Skupna ponudba 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Trenutna tržna kapitalizacija Alvey Chain je $ 8.62K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WALV je 116.77M, skupna ponudba pa znaša 152312732.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.24K.