Odkrijte ključne vpoglede v Alux Jownes (JOWNES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Alux Jownes (JOWNES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

alux jownes frum enfo wurs iz here tu spat u da truth abt avarythang wather itz chamicals thut maek frogs guy or pezza gute nd te dep state.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JOWNES, raziščite ceno žetona JOWNES v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov JOWNES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Alux Jownes (JOWNES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JOWNES? Naša stran za napovedovanje cen JOWNES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

