Današnja cena AltSeason Coin

Današnja cena kriptovalute AltSeason Coin (ALTSEASON) v živo je $ 0.00002591, s spremembo 18.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALTSEASON v USD je $ 0.00002591 na ALTSEASON.

Kriptovaluta AltSeason Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,873, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.54M ALTSEASON. V zadnjih 24 urah se je ALTSEASON trgovalo med $ 0.00002179 (najnižje) in $ 0.00002697 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00108448, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000956.

V kratkoročni uspešnosti se je ALTSEASON premaknil +0.14% v zadnji uri in -8.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AltSeason Coin (ALTSEASON)

Tržna kapitalizacija $ 25.87K$ 25.87K $ 25.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.87K$ 25.87K $ 25.87K Zaloga v obtoku 998.54M 998.54M 998.54M Skupna ponudba 998,538,107.844775 998,538,107.844775 998,538,107.844775

Trenutna tržna kapitalizacija AltSeason Coin je $ 25.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALTSEASON je 998.54M, skupna ponudba pa znaša 998538107.844775. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.87K.