Tokenomika Altoid (ALTOID)
Tokenomika in analiza cen Altoid (ALTOID)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Altoid (ALTOID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Altoid (ALTOID)
$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization.
$Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.
Tokenomika Altoid (ALTOID): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Altoid (ALTOID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ALTOID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ALTOID.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ALTOID, raziščite ceno žetona ALTOID v živo!
Napoved cene ALTOID
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ALTOID? Naša stran za napovedovanje cen ALTOID združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
