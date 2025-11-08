Današnja cena Altman

Današnja cena kriptovalute Altman (ALTMAN) v živo je --, s spremembo 3.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALTMAN v USD je -- na ALTMAN.

Kriptovaluta Altman je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,656.15, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.57M ALTMAN. V zadnjih 24 urah se je ALTMAN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ALTMAN premaknil +0.17% v zadnji uri in -15.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Altman (ALTMAN)

Tržna kapitalizacija $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Zaloga v obtoku 998.57M 998.57M 998.57M Skupna ponudba 998,572,172.187951 998,572,172.187951 998,572,172.187951

Trenutna tržna kapitalizacija Altman je $ 7.66K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALTMAN je 998.57M, skupna ponudba pa znaša 998572172.187951. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.66K.